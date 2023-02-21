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Путин сообщил о наращивании усилий по развитию новых регионов страны
Социально-экономическое развитие и восстановление новых регионов России будет идти нарастающим темпом, процесс уже запущен. Об этом в ходе Послания Федеральному собранию заявил Президент РФ Владимир Путин.
«Мы уже начали и будем наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития этих новых субъектов Федерации. Речь, в том числе, о том, чтобы возродить предприятия и рабочие места, порты Азовского моря, которое стало внутренним морем России, построить новые современные дороги, как мы это делали в Крыму, который теперь получил надежную сухопутную связь со всей Россией», – рассказал Путин.
Он также отметил большой вклад регионов страны в прямой поддержке пострадавших городов и поселков на новых территориях.
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