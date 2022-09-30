Путин сообщил Госдуме о планах ЛДНР, Херсонщины и Запорожья войти в состав России

Президент России Владимир Путин уведомил Госдуму о предложении ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей о вступлении в состав РФ. Референдумы в регионах состоялись с 23 по 27 сентября, напомнили в телеграм-канале нижней палаты парламента.

«Президент РФ <...> уведомил Государственную Думу о предложениях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области о принятии их в РФ в качестве новых субъектов», — заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

Это необходимая процедура, указанная в законе «О порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта».