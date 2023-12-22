Путин сообщил Аббасу, что Россия продолжит поставлять товары первой необходимости в Газу

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с палестинским коллегой Махмудом Аббасом. Они рассмотрели вопросы, связанные с беспрецедентным обострением палестино-израильского конфликта, передает пресс-служба Кремля.

«С учетом проведенных контактов с лидерами ближневосточных государств Владимир Путин проинформировал о предпринимаемых российской стороной шагах в целях содействия деэскалации конфликта и обеспечения бесперебойной доставки гуманитарной помощи нуждающимся», – сказано в сообщении.

Россия продолжит поставлять товары первой необходимости, включая медикаменты и медоборудование, для сектора Газа. Также участники беседы подчеркнули, что важно как можно скорее прекратить кровопролитие и возобновить политический процесс урегулирования конфликта на общепризнанной международно-правовой основе, которая предусматривает создание Государства Палестина в границах 1967 года.

Стороны выразили настрой на дальнейшее укрепление дружественных российско-палестинских отношений.