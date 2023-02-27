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Политика 27 февраля 2023 17:06

Путин сократил минимальный срок службы в российской армии для иностранцев

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Президент РФ Владимир Путин сократил минимальный срок службы по контракту в российской армии для граждан иностранных государств с пяти лет до одного года. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

При этом содержание второго пункта документа не раскрывается — указано, что оно предназначено «для служебного пользования». Указ вступает в силу со дня подписания.

Ранее, еще в конце сентября прошлого года, Путин подписал закон об упрощенном получении российского гражданства служащими по контракту гражданами других стран.

Такие иностранцы могут подать документы на получение гражданства РФ без предоставления вида на жительство и без проживания беспрерывно в течение пяти лет на территории России.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля прошлого, 2022 года. Ее инициировал российский лидер Владимир Путин.
#Официальная хроника #Владимир Путин #вооруженные силы рф
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