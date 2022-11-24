Путин, Шойгу, Минниханов и Шаймиев в Палеха: в «Хазинэ» открылась выставка Юрия Павлова

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

«Татарский палех» — так можно двумя словами описать уникальный стиль художника Юрия Павлова, уроженца Казани, работающего в технике народной лаковой миниатюры. И хотя это искусство широко известно по работам мастеров самого Палеха, города в Ивановской области, а для территории Татарстана исторически совершенно нехарактерно, благодаря Павлову оно получило новое звучание и актуальность. К тому же оно популяризирует один из известнейших в прошлом народных художественных промыслов России.

Юбилейная выставка Юрия Павлова (весной он отметил 60-летие) открылась в Национальной художественной галерее «Хазинэ», филиале Музея ИЗО Татарстана, на территории Казанского Кремля. Она называется «Тебя, отечество святое, тебя любить, тебе служить». Здесь представлены шкатулки: от умещающихся на ладони ребенка до полуметровых, овальные, прямоугольные и многогранные, огромные, уже почти ларцы, а также картины, также созданные в технике лаковой миниатюры.

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Большинство сюжетов — народный быт, традиции, праздники и сказания родного края. Так в исконно русское ремесло в интерпретации Юрия Павлова проникли в качестве персонажей татарские батыры, деревенский уклад татар, а также узнаваемые пейзажи Казани — с Казанским Кремлем, башней Сююмбике и мечетью Кул-Шариф.

На некоторых картинах, которые в случае с лаковой миниатюрой принято называть пластинами, если внимательной присмотреться, можно узнать Владимира Путина в образе почитаемого им Александра Невского, а рядом — Сергея Шойгу и патриарха Кирилла (произведение называется «Александр Невский — солнце земли русской», оно создавалось в 2017–2021 годах). На соседней пластине у воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери изображены Рустам Минниханов, Минтимер Шаймиев, митрополит и патриарх. Петр I, последний русский царь и первый российский император, также стал одним из персонажей лаковой пластины Юрия Павлова.

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Одна из шкатулок мастера была подарена Владимиру Путину в 2012 году. Стал обладателем «татарского палеха» и итальянец Мауро Лоче. Вещица была подарена ему в благодарность за самый большой в мире Коран, который изготовила итальянская компании ARC Group s.r.I для музея в Болгаре.

Автор шкатулок и пластин, поселивший деятелей современности в сказочный мир лаковой росписи в их былинных образах, — один из первых обладателей редкого звания почетного мастера народных художественных промыслов, подчеркнул на вернисаже председатель Союза палаты ремесел РТ Нури Муустафаев.

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

«Мы присутствуем на открытии выставки гениального художника. Мы соприкоснулись здесь с искусством высокого порядка, высокого духа. Юрий Павлов предвосхитил многие вещи, которые мы называем мастерством. Потому что сам по себе он не просто талантливый, но и постоянно ищущий что-то новое и недовольный своим мастерством», — заметил Мустафаев.

В свою очередь гостья выставки — кандидат искусствоведения Людмила Шкляева заявила, что творчество художника ценно как чисто эстетически, так и предполагаемой ею способностью формировать гордость за свою страну и за свой народ.

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Сам мастер признался, что творческих планов у него еще очень много, благо рядом муза — супруга Светлана. «Смотрите, что ещё мне сказать? Я делаю — а вы смотрите», — обратился он к первым посетителям своей юбилейной выставки.

Увидеть шкатулки, пластины и настольные часы проекта Юрия Павлова «Тебя, отечество святое, тебя любить, тебе служить» можно будет в галерее «Хазинэ» как минимум до 25 декабря.