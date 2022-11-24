Путин, Шойгу, Минниханов и Шаймиев в Палеха: в «Хазинэ» открылась выставка Юрия Павлова
«Татарский палех» — так можно двумя словами описать уникальный стиль художника Юрия Павлова, уроженца Казани, работающего в технике народной лаковой миниатюры. И хотя это искусство широко известно по работам мастеров самого Палеха, города в Ивановской области, а для территории Татарстана исторически совершенно нехарактерно, благодаря Павлову оно получило новое звучание и актуальность. К тому же оно популяризирует один из известнейших в прошлом народных художественных промыслов России.
Юбилейная выставка Юрия Павлова (весной он отметил 60-летие) открылась в Национальной художественной галерее «Хазинэ», филиале Музея ИЗО Татарстана, на территории Казанского Кремля. Она называется «Тебя, отечество святое, тебя любить, тебе служить». Здесь представлены шкатулки: от умещающихся на ладони ребенка до полуметровых, овальные, прямоугольные и многогранные, огромные, уже почти ларцы, а также картины, также созданные в технике лаковой миниатюры.
Большинство сюжетов — народный быт, традиции, праздники и сказания родного края. Так в исконно русское ремесло в интерпретации Юрия Павлова проникли в качестве персонажей татарские батыры, деревенский уклад татар, а также узнаваемые пейзажи Казани — с Казанским Кремлем, башней Сююмбике и мечетью Кул-Шариф.
На некоторых картинах, которые в случае с лаковой миниатюрой принято называть пластинами, если внимательной присмотреться, можно узнать Владимира Путина в образе почитаемого им Александра Невского, а рядом — Сергея Шойгу и патриарха Кирилла (произведение называется «Александр Невский — солнце земли русской», оно создавалось в 2017–2021 годах). На соседней пластине у воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери изображены Рустам Минниханов, Минтимер Шаймиев, митрополит и патриарх. Петр I, последний русский царь и первый российский император, также стал одним из персонажей лаковой пластины Юрия Павлова.
Одна из шкатулок мастера была подарена Владимиру Путину в 2012 году. Стал обладателем «татарского палеха» и итальянец Мауро Лоче. Вещица была подарена ему в благодарность за самый большой в мире Коран, который изготовила итальянская компании ARC Group s.r.I для музея в Болгаре.
Автор шкатулок и пластин, поселивший деятелей современности в сказочный мир лаковой росписи в их былинных образах, — один из первых обладателей редкого звания почетного мастера народных художественных промыслов, подчеркнул на вернисаже председатель Союза палаты ремесел РТ Нури Муустафаев.
«Мы присутствуем на открытии выставки гениального художника. Мы соприкоснулись здесь с искусством высокого порядка, высокого духа. Юрий Павлов предвосхитил многие вещи, которые мы называем мастерством. Потому что сам по себе он не просто талантливый, но и постоянно ищущий что-то новое и недовольный своим мастерством», — заметил Мустафаев.
В свою очередь гостья выставки — кандидат искусствоведения Людмила Шкляева заявила, что творчество художника ценно как чисто эстетически, так и предполагаемой ею способностью формировать гордость за свою страну и за свой народ.
Сам мастер признался, что творческих планов у него еще очень много, благо рядом муза — супруга Светлана. «Смотрите, что ещё мне сказать? Я делаю — а вы смотрите», — обратился он к первым посетителям своей юбилейной выставки.
Увидеть шкатулки, пластины и настольные часы проекта Юрия Павлова «Тебя, отечество святое, тебя любить, тебе служить» можно будет в галерее «Хазинэ» как минимум до 25 декабря.