Путин согласился с предложением поощрить главного конструктора авиадвигателей Иноземцева

Президент России Владимир Путин поддержал предложение поощрить генерального конструктора — управляющего директора АО «ОДК-Авиадвигатель» Александра Иноземцева, отпраздновавшего 70-летний юбилей. С такой идеей к главе государства обратился губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, на встрече стороны обсудили создание российских авиационных двигателей «ПД-14» и «ПД-35».

«Может быть, если это будет уместно, я бы хотел попросить: главный конструктор двигателя, Александр Александрович Иноземцев, 70 лет человеку исполнилось — возможно, рассмотреть все-таки какое-то поощрение этому человеку», — заметил Махонин.

Глава государства согласился с этим предложением, отметив, что легендарный конструктор должен быть поощрен.