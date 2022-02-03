Путин согласился подумать о том, как поощрить компании за добросовестную уплату налогов

Президент России Владимир Путин согласился подумать о том, как можно поощрить добросовестных налогоплательщиков, при этом он напомнил, что уплата налогов — это конституционная обязанность, и призвал компании «просто жить в рамках закона», передает ТАСС.

Так глава государства прокомментировал идею, которая прозвучала на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Председатель курского отделения Олег Малахов предложить поощрять добросовестных налогоплательщиков, выбирая их по рейтингу компаний, составленному по степени налоговой нагрузки.

«Я сейчас в ходе дискуссии думаю, что как-то отмечать людей, которые придерживаются необходимых правил, все-таки тоже нужно», — согласился Путин, поручив главе Минэкономразвития Максиму Решетникову подумать над этим вопросом.

В начале дискуссии Владимир Путин отреагировал на просьбу неоднозначно, заметив, что «уплата налогов — это конституционная обязанность», и насколько это было бы обоснованно поощрять за то, что человек ведет себя законопослушно.

Но выслушав другие реплики Малахова и главы ФНС Даниила Егорова, глава государства согласился подумать о поощрении.