Путин согласился поддержать проект волонтеров Калининграда

Президент РФ Владимир Путин пообещал поддержать проект калининградских «серебряных» волонтеров «Молоды душой» для людей старшего возраста. Об этом он заявил во время онлайн-встречи с соцработниками. Информация была опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что людям пенсионного возраста придает сил то, что они чувствуют себя востребованными, и их опыт обязательно нужно использовать.

«Молоды душой» — это социальная программа развития «серебряного» волонтерства, реализуемая Ассоциацией волонтерских центров совместно с благотворительным фондом «Память поколений». Она предоставляет возможность людям пенсионного возраста как физическим лицам получать средства на развития своих общественных проектов и активно участвовать в деятельности волонтерских центров.

«Мы подумаем вместе с коллегами из Правительства по поводу того, как лучше организовать финансовое сопровождение. НКО, как правило, тоже имеют право получать и получают нашу поддержку в виде грантов», — заметил Путин.

Он считает необходимым выстроить работу таким образом, чтобы проект расширялся на территории всей Российской Федерации, а все выделенные средства попадали в нужные руки.

«То, что мы будем поддерживать это направление деятельности, сомнений нет никаких», — заверил глава государства.

Ранее ИА «Татар-Информ» сообщало, что волонтеры из Калининграда обратились к Владимиру Путину с просьбой помочь в финансировании социального проекта для пенсионеров.