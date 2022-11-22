Путин снял Солтановского с должности постпреда при Совете Европы

Президент России Владимир Путин освободил Ивана Солтановского от должности постпреда РФ при Совете Европы, который Россия покинула в марте этого года. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Солтановского Ивана Дмитриевича от обязанностей постоянного представителя Российской Федерации при Совете Европы в Страсбурге, Французская Республика», – говорится в документе.

Напомним, в середине марта Россия начала процесс выхода из Совета Европы, тогда же МИД РФ сообщал, что российское постпредство при организации в Страсбурге прекратит свою работу. Госдума приняла два законопроекта о неисполнении Россией решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта, а в сентябре Россия перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека. При этом в МИД подчеркивали, что РФ остается открытой к «прагматичному и равноправному взаимодействию с членами организации по вопросам, представляющим взаимный интерес».