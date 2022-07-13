Путин снизил штрафы для участников внешнеэкономической деятельности

Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении штрафов для всех участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Сумма штрафов за незаконные валютные операции для участников ВЭД снижается с 75-100% до 20-40%, за нерепатриацию экспортерами выручки в рублях до 3-5% от суммы не зачисленных на счета средств.

Исключения затронут операции, связанные с экспортом леса и лесоматериалов, уточняется в документе.

Кроме того, закон меняет размеры штрафа для должностных лиц за нарушение валютного законодательства: фиксированная сумма взыскания заменяется штрафом в процентном отношении к сумме нарушения.