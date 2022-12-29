Путин снизил максимальную ставку по микрозаймам до 0,8% в день

В России снизят максимальный размер ежедневной процентной ставки по потребительским кредитам и займам, выдаваемым микрофинансовыми организациями. Закон подписан Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Слова „1 процент“ заменить словами „0,8 процента“», — сказано в документе, размещенном на портале правовой информации.

Максимальное значение полной стоимости такого займа снизится с 365% годовых до 292%. Предельная задолженность по начисленным штрафам, пени и другим дополнительным платежам не может превышать 130% (было 150%) от суммы кредита, выданного на срок до одного года.

Отмечается, что закон вступает в силу с 1 июля 2023 года.