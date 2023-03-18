Путин смягчил ответственность за налоговые преступления в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит послабления в сфере налоговых преступлений. Так, уголовные дела будут прекращаться после того, как нарушитель уплатил штрафы и пени, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Поправки коснулись ст. 199 («Уклонение от уплаты налогов»), ст. 199.1 («Неисполнение обязанностей налогового агента»), ст. 199.2 («Сокрытие денежных средств, имущества организации или ИП») и ст. 199.4 («Уклонение от уплаты страховых взносов») Уголовного кодекса России.

Изменения также затронут максимальные сроки лишения свободы, сроки давности. Они будут снижены.

Если все недоимки и пени будут выплачены, уголовное дело нельзя будет завести. А если оно уже начато, то будет прекращено.