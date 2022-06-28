Путин смягчил наказание для бизнеса за незначительные нарушения условий господдержки

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который смягчает ограничения по доступу к господдержке малому и среднему бизнесу в случае незначительных нарушений условий ее оказания. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



При нарушении порядка и условий целевого использования средств, а также предоставлении недостоверных сведений и документов малые и средние компании по-прежнему будут ограничиваться в поддержке на три ближайших года. Для остальных некрупных нарушений этот срок сокращен до одного года.

Отмечается, что те предприниматели, которые устранили все выявленные нарушения в отведенный им срок, не будут ограничены в правах на получение господдержки.