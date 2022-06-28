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Ру Тат
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Экономика
28 июня 2022  18:18

Путин смягчил наказание для бизнеса за незначительные нарушения условий господдержки

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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который смягчает ограничения по доступу к господдержке малому и среднему бизнесу в случае незначительных нарушений условий ее оказания. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
 
При нарушении порядка и условий целевого использования средств, а также предоставлении недостоверных сведений и документов малые и средние компании по-прежнему будут ограничиваться в поддержке на три ближайших года. Для остальных некрупных нарушений этот срок сокращен до одного года.

Отмечается, что те предприниматели, которые устранили все выявленные нарушения в отведенный им срок, не будут ограничены в правах на получение господдержки.

#Владимир Путин #бизнес #господдержка
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