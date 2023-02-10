Путин сменил российского посла на Кубе

Президент России Владимир Путин отправил в отставку чрезвычайного и полномочного посла на Кубе и назначил нового. Указы главы государства появились на официальном портале правовой информации.

«Освободить Гуськова Андрея Анатольевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла в Республике Куба и Содружестве Багамских островов по совместительству», — говорится в первом из документов.

Вторым указом Президент назначил на пост посла в Кубе Виктора Коронелли, с которого ранее снял полномочия главы диппредставительства в Мексике.