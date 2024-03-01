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Путин сменил постоянного представителя России при ВТО
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Президент России Владимир Путин сменил постпреда России при ВТО. Указы опубликованы на портале правовой информации.
«Назначить Платонова Николая Валерьевича постоянным представителем Российской Федерации при Всемирной торговой организации в Женеве», – сказано в документе.
Еще одним указом глава государства освободил от этой должности Дмитрия Лякишева, занимавшего пост с 2019 года.
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