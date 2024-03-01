Путин сменил постоянного представителя России при ВТО

Президент России Владимир Путин сменил постпреда России при ВТО. Указы опубликованы на портале правовой информации.

«Назначить Платонова Николая Валерьевича постоянным представителем Российской Федерации при Всемирной торговой организации в Женеве», – сказано в документе.

Еще одним указом глава государства освободил от этой должности Дмитрия Лякишева, занимавшего пост с 2019 года.