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Путин сменил постпреда России при ОИС в Джидде
Президент России Владимир Путин сменил полномочного представителя России при Организации исламского сотрудничества в Джидде (Саудовская Аравия). Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
Первым указом глава государства освободил от должности Рамазана Абдулатипова, который был постоянным представителем России при ОИС с декабря 2018 года.
Его преемником на посту стал Турко Даудов. Ранее он занимал должность представителя главы Чеченской Республики в арабских и мусульманских странах.
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