Путин сменил постпреда России при ОИС в Джидде

на фото: Турко Даудов (справа) с Президентом Сербии Александром Вучичем (слева)

фото: официальный сайт главы Чеченской Республики

Президент России Владимир Путин сменил полномочного представителя России при Организации исламского сотрудничества в Джидде (Саудовская Аравия). Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Первым указом глава государства освободил от должности Рамазана Абдулатипова, который был постоянным представителем России при ОИС с декабря 2018 года.

Его преемником на посту стал Турко Даудов. Ранее он занимал должность представителя главы Чеченской Республики в арабских и мусульманских странах.