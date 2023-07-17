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Политика 17 июля 2023 18:34

Путин сменил постпреда России при ОИС в Джидде

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Путин сменил постпреда России при ОИС в Джидде
на фото: Турко Даудов (справа) с Президентом Сербии Александром Вучичем (слева)
фото: официальный сайт главы Чеченской Республики

Президент России Владимир Путин сменил полномочного представителя России при Организации исламского сотрудничества в Джидде (Саудовская Аравия). Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Первым указом глава государства освободил от должности Рамазана Абдулатипова, который был постоянным представителем России при ОИС с декабря 2018 года.

Его преемником на посту стал Турко Даудов. Ранее он занимал должность представителя главы Чеченской Республики в арабских и мусульманских странах.

#Владимир Путин #организация исламского сотрудничества
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