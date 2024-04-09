Путин сменил постоянного представителя России при ОДКБ

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин сменил Постоянного и Полномочного представителя РФ при Организации Договора о коллективной безопасности – им стал посол по особым поручениям МИД Виктор Васильев.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Еще одним указом глава государства освободил Микаэля Агасандяна от должности представителя страны при ОДКБ.

«Освободить Агасандяна Микаэла Вадимовича от обязанностей <...>», – сказано в документе.

15 мая 1992 года в Ташкенте Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан подписали Договор о коллективной безопасности (ДКБ). Азербайджан подписал договор 24 сентября 1993 года, Грузия — 9 сентября 1993 года, Беларусь — 31 декабря 1993 года. На сегодняшний день организация объединяет Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Россию, Таджикистан. Ее целями являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых отдается политическим средствам.