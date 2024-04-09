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Путин сменил постоянного представителя России при ОДКБ
Президент России Владимир Путин сменил Постоянного и Полномочного представителя РФ при Организации Договора о коллективной безопасности – им стал посол по особым поручениям МИД Виктор Васильев.
«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.
Еще одним указом глава государства освободил Микаэля Агасандяна от должности представителя страны при ОДКБ.
«Освободить Агасандяна Микаэла Вадимовича от обязанностей <...>», – сказано в документе.
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