news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 10 марта 2023 14:01

Путин сменил послов в Судане и Кувейте

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Президент России Владимир Путин сменил послов в Судане и Кувейте. Указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Так, Николай Макаров освобожден от должности российского посла в Кувейте, его место займет Владимир Желтов, ранее представлявший РФ в Судане. На его место, в свою очередь, назначен Андрей Черновол.

«Назначить Черновола Андрея Георгиевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Судан», — отмечается в одном из документов.

#Официальная хроника #посол
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное