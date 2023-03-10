Президент России Владимир Путин сменил послов в Судане и Кувейте. Указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Так, Николай Макаров освобожден от должности российского посла в Кувейте, его место займет Владимир Желтов, ранее представлявший РФ в Судане. На его место, в свою очередь, назначен Андрей Черновол.

«Назначить Черновола Андрея Георгиевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Судан», — отмечается в одном из документов.