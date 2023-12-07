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Политика 7 декабря 2023 18:10

Путин сменил посла в Республике Корея

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Путин сменил посла в Республике Корея
Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин назначил Георгия Зиновьева Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Южной Корее. Указ опубликован сегодня на портале правовой информации.

Также на сайте размещен указ, которым глава государства снимает с этого поста Андрея Кулика.

«Освободить Кулика Андрея Борисовича от обязанностей <...>», – сказано в документе.

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