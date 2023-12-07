Путин сменил посла в Республике Корея

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин назначил Георгия Зиновьева Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Южной Корее. Указ опубликован сегодня на портале правовой информации.

Также на сайте размещен указ, которым глава государства снимает с этого поста Андрея Кулика.

«Освободить Кулика Андрея Борисовича от обязанностей <...>», – сказано в документе.