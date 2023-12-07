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Путин сменил посла в Республике Корея
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Фото: пресс-служба Кремля
Президент России Владимир Путин назначил Георгия Зиновьева Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Южной Корее. Указ опубликован сегодня на портале правовой информации.
Также на сайте размещен указ, которым глава государства снимает с этого поста Андрея Кулика.
«Освободить Кулика Андрея Борисовича от обязанностей <...>», – сказано в документе.
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