Путин сменил посла в Мексике и Белизе

Президент России Владимир Путин сменил чрезвычайного и полномочного посла РФ в Мексиканских соединенных Штатах и Белизе. Эти должности занял Николай Софинский, говорится в указах, опубликованных на официальном портале правовой информации.

Ранее эту должность занимал Виктор Коронелли. «Освободить Коронелли Виктора Викторовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Мексиканских соединенных штатах и Белизе по совместительству», — говорится в третьем документе.