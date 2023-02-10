news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
10 февраля 2023  12:15

Путин сменил посла в Мексике и Белизе

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин сменил чрезвычайного и полномочного посла РФ в Мексиканских соединенных Штатах и Белизе. Эти должности занял Николай Софинский, говорится в указах, опубликованных на официальном портале правовой информации.

Ранее эту должность занимал Виктор Коронелли. «Освободить Коронелли Виктора Викторовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Мексиканских соединенных штатах и Белизе по совместительству», — говорится в третьем документе.

#Владимир Путин #мексика
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное