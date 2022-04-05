Путин сменил посла России в Танзании

Президент России Владимир Путин двумя своими указами сменил Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Объединенной Республике Танзания. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Первым указом от обязанностей посла в Танзании освобожден 67-летний Юрий Попов, занимавший этот пост с февраля 2015 года.

На освободившуюся должность вторым указом назначен 61-летний Андрей Аветисян. До этого он с 2009 по 2014 год работал послом в Афганистане, а в 2020-м был послом Министерства иностранных дел РФ по особым поручениям.