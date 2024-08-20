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Путин сменил посла России в Кении
Президент России Владимир Путин сменил посла в Кении – им стал Всеволод Ткаченко. Указ опубликован на портале правовой информации.
«Назначить Ткаченко Всеволода Игоревича Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Республике Кении и постоянным представителем РФ при международных организациях в Найроби, Республика Кения, по совместительству», – сказано в документе.
Еще одним указом глава государства освободил от этой должности Дмитрия Максимычева – был назначен на этот пост в 2018 году.
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