Путин сменил посла России в Кении

Президент России Владимир Путин сменил посла в Кении – им стал Всеволод Ткаченко. Указ опубликован на портале правовой информации.

«Назначить Ткаченко Всеволода Игоревича Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Республике Кении и постоянным представителем РФ при международных организациях в Найроби, Республика Кения, по совместительству», – сказано в документе.

Еще одним указом глава государства освободил от этой должности Дмитрия Максимычева – был назначен на этот пост в 2018 году.