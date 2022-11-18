Путин сменил посла России в Испании и Андорре

Президент России Владимир Путин своими указами назначил Юрия Клименко Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в королевстве Испания и княжестве Андорра. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Другим указом глава государства освободил Юрия Корчагина от должности посла РФ в Испании и Андорре, а также от обязанностей постоянного представителя РФ при Всемирной туристической организации в Мадриде. Дипломат занимал этот пост с 2012 года.

Юрий Клименко ранее уже работал в Испании: с 2000 по 2004 год он был советником-посланником российского посольства в Мадриде, а в 2012 году — Генеральным консулом РФ в Барселоне. Последнее время, с 2020 года, занимал пост заместителя директора Первого Европейского департамента Министерства иностранных дел.