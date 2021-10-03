Путин случайно «подслушал» онлайн-заседание Кабмина

Президент России Владимир Путин случайно «подслушал» разговор членов Правительства на заседании. Мероприятие проводилось в режиме видеоконференции, сообщает телеканал «Россия 1».

Глава государства зашел в свой кабинет, где в это время на компьютере велась трансляция заседания. При этом его участники не сразу заметили Президента и обсуждали вопросы, стоящие на повестке.

Так, вице-премьер Марат Хуснуллин в это время изучал документы, и коллегам пришлось окликнуть его, чтобы он заметил Владимира Путина.

«Я внимательно слушаю, с интересом. <...> Не специально подслушивал. Мне очень приятно было отметить, что этот рабочий накал на подъеме находится», — заявил, в свою очередь, Путин.