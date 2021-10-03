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3 октября 2021  20:02

Путин случайно «подслушал» онлайн-заседание Кабмина

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Президент России Владимир Путин случайно «подслушал» разговор членов Правительства на заседании. Мероприятие проводилось в режиме видеоконференции, сообщает телеканал «Россия 1».

Глава государства зашел в свой кабинет, где в это время на компьютере велась трансляция заседания. При этом его участники не сразу заметили Президента и обсуждали вопросы, стоящие на повестке.

Так, вице-премьер Марат Хуснуллин в это время изучал документы, и коллегам пришлось окликнуть его, чтобы он заметил Владимира Путина.

«Я внимательно слушаю, с интересом. <...> Не специально подслушивал. Мне очень приятно было отметить, что этот рабочий накал на подъеме находится», — заявил, в свою очередь, Путин.

#Правительство РФ #Владимир Путин
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