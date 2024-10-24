Путин скептически высказался о украинском «плане победы»

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Президент России Владимир Путин скептически отнесся к так называемому «плану победы», прозвучавшему недавно в Верховной раде Украины. Своим мнением он поделился на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.

«Недавно в парламенте прозвучал так называемый план победы. Что касается победы, то в прошлом году при попытке проведения так называемых контрнаступательных операций потери составили около 16 тыс. человек. За последний месяц с небольшим на Курском направлении, по-моему, 26 тыс. потерь», – пояснил Президент свое видение ситуации, добавив, что потери техники составили 18 тыс. в 2023 и 19 тыс. – в 2024 годах.

«Чем называть такие цифры, лучше исходить из реалий и, опираясь на то, что складывается на земле, сесть за стол переговоров и провести их. Но не хотят главари киевского режима. В том числе и потому, что начало мирных переговоров привело бы к необходимости отмены военного положения, а за этим нужно проводить выборы президента. Видимо, не готовы пока», – считает Путин.

При этом глава государства отметил, что были неоднократные попытки провести переговоры с Украиной. «Недавно турецкая сторона позвонила и сказала, что есть новое предложение, которое просят рассмотреть по переговорам. Я сказал, что мы согласны, а на следующий день глава киевского режима заявил, что никаких переговоров вести с нами не собираются», – рассказал Президент, отметив, что ранее предложения о переговорах также поступали и также были отвергнуты украинской стороной.

«Ну мы туркам сказали – спасибо за ваше участие, но вы сперва разберитесь со своими клиентами – хотят они или не хотят», – заключил Путин.