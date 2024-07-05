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Политика 5 июля 2024 08:36

Путин сказал, что Запад просил прекратить огонь еще в 2022-м

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На Западе настойчиво просили прекратить огонь, когда войска ВС РФ подошли к Киеву, причем это было еще в 2022-м. Об этом сообщил Президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходил в Астане.

По словам российского лидера, когда российские войска уже стояли под Киевом, западные партнеры предложили и даже настойчиво попросили власти РФ прекратить огонь, прекратить боевые действия. Это нужно было для того, чтобы украинская сторона смогла предпринять определенные вещи. Россия выполнила просьбу западников, цитирует Путина ТАСС.

Однако впоследствии со стороны Украины ответных шагов не последовало, констатировал глава государства. То есть, Москву просто обманули. Несмотря на то, что в Стамбуле стороны уже достигли определенных договоренностей, все эти документы «были выброшены в помойку».

Причем, как добавил Путин, подобные действия совершались неоднократно.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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#Владимир Путин #СВО #киев
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