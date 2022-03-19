news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
19 марта 2022  17:03

Путин сказал Беттелю о неприемлемости военно-биологической деятельности США на Украине

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. Об этом сообщает пресс-служба московского Кремля. 

Стороны продолжили обсуждение ситуации вокруг Украины. Владимир Путин заострил внимание собеседника на непрекращающихся ракетных ударах ВСУ по Донецку и другим городам ДНР и ЛНР, в результате которого погибает большое количество мирных жителей.

Также Президент подчеркнул, что военно-биологическая деятельность Соединенных Штатов на Украине неприемлема и представляет огромную опасность не только для России, но и всей Европы. 

Ксавье Беттель рассказал о контактах с руководителями Украины и других государств. Владимир Путин изложил принципиальные оценки хода российско-украинских переговоров.

#Владимир Путин #спецоперация на Украине
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное