Путин сказал Беттелю о неприемлемости военно-биологической деятельности США на Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. Об этом сообщает пресс-служба московского Кремля.

Стороны продолжили обсуждение ситуации вокруг Украины. Владимир Путин заострил внимание собеседника на непрекращающихся ракетных ударах ВСУ по Донецку и другим городам ДНР и ЛНР, в результате которого погибает большое количество мирных жителей.

Также Президент подчеркнул, что военно-биологическая деятельность Соединенных Штатов на Украине неприемлема и представляет огромную опасность не только для России, но и всей Европы.

Ксавье Беттель рассказал о контактах с руководителями Украины и других государств. Владимир Путин изложил принципиальные оценки хода российско-украинских переговоров.