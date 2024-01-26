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Путин: Ситуация в Соледаре непростая, но российские бойцы продвигаются вперед
Ситуация в Соледаре остается непростой — украинские силовики пытаются контратаковать, однако российская армия ежедневно продвигается вперед. Об этом Президент России Владимир Путин сказал на встрече со студентами — участниками спецоперации, передает ТАСС.
«Там ситуация была очень сложная, она и сейчас непростая, противник пытается там со всех сторон контратаковать, но ничего не получается», — сказал глава государства, отметив, что российские подразделения, наоборот, двигаются «вперед по разным направлениям и постепенно выходят на канал».
Путин добавил, что российские бойцы выполняют работу очень уверенно и слаженно. «На южном фланге, на северном фланге, со всех сторон движение потихоньку идет, — сказал Президент. — Все контратаки отбиты и движение вперед почти каждый день».
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