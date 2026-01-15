Путин: Ситуация на международной арене всё больше деградирует

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами 34 иностранных государств поделился своим видением ситуации на международной арене. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«<…> мир не наступает сам, его строят, причем каждый день. Мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора. Актуальность этого очевидна, особенно сейчас, когда ситуация на международной арене всё больше и больше деградирует <…>», – заявил, в частности, российский лидер.

По мнению Путина, «дипломатия, поиск консенсуса и компромиссных развязок всё чаще подменяются» односторонними действиями, которые к тому же оказываются весьма опасными. Соответственно, добавил он, «вместо диалога между государствами звучит монолог тех, кто по «праву сильного» считает допустимым диктовать свою волю, поучать жизни и отдавать приказы».

В подобной геополитической ситуации «десятки стран в мире страдают от неуважения их суверенных прав, от хаоса и беззакония и не обладают силой и ресурсами, чтобы постоять за себя», убежден глава российского государства.

В связи с этим Путин предложил «более настойчиво требовать соблюдения международного права всеми членами международного сообщества», а также «оказывать реальное содействие пробивающему себе дорогу» многополярному миропорядку, который видится ему более справедливым.

Кроме того, по словам Президента, Россия выступает за укрепление ключевой, центральной роли в мировых делах Организации Объединенных Наций.

Владимир Путин заметил также, что РФ не раз выступала с инициативами построения новой архитектуры европейской и глобальной безопасности. На его взгляд, к их предметному обсуждению стоило бы вернуться для закрепления условий мирного урегулирования конфликта на Украине.

Пока же вооруженное противостояние не завершилось, «Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед собой целей», заключил Президент РФ.