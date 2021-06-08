Путин: система социальной защиты должна стать более адресной и модернизированной

Президент РФ Владимир Путин заявил, что систему защиты социально уязвимых групп граждан необходимо сделать более адресной и современной. Об этом сообщает ТАСС.

«Опыт борьбы с коронавирусом показал, что мы вместе, солидарно можем решать самые сложные задачи. Именно в таком прямом диалоге и сотрудничестве нам с вами предстоит сделать более современной и адресной всю нашу систему социальной защиты», — обратился глава государства к гостям онлайн-встречи, приуроченной ко Дню социального работника.

Президент считает, что нормативную базу и процедуры стоит выстроить таким образом, чтобы по максимуму учитывать нужды и запросы людей, которые больше всего нуждаются в помощи и внимании.

По словам Путина, у нас есть ценный ресурс — это решения и практики, которые на деле доказали свою полезность и уже используются в некоторых регионах в работе некоммерческого сектора. Такой опыт нужно распространить на всю страну, отметил он.