Путин: Система госуправления военно-техническим сотрудничеством обеспечивает развитие ОПК

Президент РФ Владимир Путин поздравил трудовые коллективы и ветеранов с 70-летием создания системы государственного управления военно-техническим сотрудничеством с иностранными государствами. Телеграмма опубликована на портале Кремля.

«За прошедшие десятилетия эта система внесла весомый вклад в обеспечение национальной безопасности и развитие отечественной оборонной промышленности, наукоемких отраслей экономики, стала важным инструментом внешней политики», — сказал глава государства.

Путин отметил, что благодаря профессионализму работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, организаций, действующих на этом значимом направлении, и предприятий ОПК наша страна уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники.

Специалисты, работающие в этой сфере, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию со стороны Штатов и ряда стран Запада, активно решают поставленные задачи. Президент выразил уверенность в том, что их деятельность и впредь будет способствовать укреплению международного авторитета и влияния России, экономическому росту страны и повышению благосостояния наших граждан.