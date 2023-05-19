Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин: Система госуправления военно-техническим сотрудничеством обеспечивает развитие ОПК
Президент РФ Владимир Путин поздравил трудовые коллективы и ветеранов с 70-летием создания системы государственного управления военно-техническим сотрудничеством с иностранными государствами. Телеграмма опубликована на портале Кремля.
«За прошедшие десятилетия эта система внесла весомый вклад в обеспечение национальной безопасности и развитие отечественной оборонной промышленности, наукоемких отраслей экономики, стала важным инструментом внешней политики», — сказал глава государства.
Путин отметил, что благодаря профессионализму работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, организаций, действующих на этом значимом направлении, и предприятий ОПК наша страна уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники.
Специалисты, работающие в этой сфере, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию со стороны Штатов и ряда стран Запада, активно решают поставленные задачи. Президент выразил уверенность в том, что их деятельность и впредь будет способствовать укреплению международного авторитета и влияния России, экономическому росту страны и повышению благосостояния наших граждан.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»