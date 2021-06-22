В настоящее время вся система европейской безопасности сильно деградировала, заявил Президент РФ Владимир Путин в своей статье для еженедельной немецкой газеты Die Zeit, приуроченной к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Кремля.
Он также отметил, что намечаются риски новой гонки вооружений.
Путин считает, что нельзя упускать возможности для кооперации, особенно сейчас, когда весь мир охвачен пандемией и вынужден бороться с ее тяжелыми социально-экономическими последствиями.
Глава российского государства также рассуждает на тему о том, какие исторические уроки стоит вспомнить современному обществу.
«Думаю, прежде всего о том, что вся послевоенная история Большой Европы подтверждает: процветание и безопасность нашего общего континента возможны лишь совместными усилиями всех стран, включая Россию. Потому что Россия — одно из крупнейших европейских государств. И мы ощущаем свою неразрывную культурную и историческую связь с Европой», — считает он.
80 лет назад 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Она стала самой кровопролитной в истории России — погибло более 26 млн граждан.
Ежегодно 22 июня в России отмечается День памяти и скорби по жертвам Великой Отечественной.
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Путин: Система европейской безопасности деградировала
В настоящее время вся система европейской безопасности сильно деградировала, заявил Президент РФ Владимир Путин в своей статье для еженедельной немецкой газеты Die Zeit, приуроченной к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Кремля.
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