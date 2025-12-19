Проблемы с демографией в России во многом связаны с материальным положением семей. Об этом во время прямой линии сообщил Президент РФ Владимир Путин.

«Семья не должна чувствовать снижение достатка с появлением ребенка. Это тонкий процесс», – заявил Путин.

Он пояснил, что молодые люди сперва хотят получить образование, потом повысить его уровень, сделать первые шаги в карьере. И только в 30 лет в семьях появляется первый ребенок, а на второго сил не хватает.

«Нужно, чтобы это стало модным. Чтобы люди понимали, что такое счастье материнства и отцовства», – выразил уверенность Президент.

В пример он привел свой разговор с многодетными семьями, где мать десятерых детей заявила, что с рождением каждого ребенка в их семье все сразу думали: «Как же мы без него до сих пор жили?»

«Такое отношение к детям и понимание своего счастья и нужно донести до людей. Это непростой труд, но это надо делать всем», – заключил Владимир Путин.