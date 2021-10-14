Путин: Семейные ценности — это важнейшая нравственная опора России

Традиционные семейные ценности очень дороги и важны для всего российского общества. Именно они являются важнейшей нравственной опорой и залогом успешного развития. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

По мнению главы государства, претензии на роль хранителя традиционных ценностей порождает споры и критику в адрес России. «Тем не менее все-таки я убежден, что традиционные семейные ценности — это важнейшая нравственная опора и залог успешного развития и в настоящем, и в будущем», — сказал Путин.

Он отметил, что российские женщины играют особую роль в семье и воспитании детей и заслуживают искренней благодарности за свою щедрость и заботу, но в то же время деловые профессиональные качества женщин также пользуются уважением.

«И тот факт, что они прекрасные специалисты в самых разных отраслях, ответственные, надежные коллеги, для наших граждан ни в каких дополнительных доказательствах не нуждается», — подчеркнул Президент.

Российский лидер добавил также, что некоторые права и свободы женщин, которых в ряде стран приходится добиваться шумными митингами и кампаниями, для РФ — давняя и привычная практика.