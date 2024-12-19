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Путин: Сельское хозяйство развивается хорошим темпом — 3% в год
Сельское хозяйство — одна из ключевых отраслей экономики России, и она развивается хорошим темпом — рост 3% в год. Об этом сообщил Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.
«Нас не может не радовать то, что происходит в сельском хозяйстве. В 1986 году Советский Союз закупил 35 млн тонн зерновых, а в прошлом году мы поставили 66 млн тонн на экспорт. Еще в 2000 году мы начали экспортировать, но это было около 1,3 млн тонн», — сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что Россия входит в число трех крупнейших экспортеров продовольствия на мировой рынок, а по пшенице занимает первое место в мире.
«Стабильно на протяжении десяти лет собираем урожай более 100 млн тонн. И стабильно большой ресурс для экспортных операций», — отметил он.
При этом Президент заметил, что есть проблемы, связанные с молоком и плодоовощной продукцией, но разработана и программа развития.
«Одна из важнейших проблем — социальные вопросы на селе: жилье, культура, образование. Есть программа социально-экономического развития села, она обеспечена финансированием. Наверное, этого мало. Но самое главное — повышение уровня благосостояния людей, которые проживают на селе, увеличение уровня их доходов. От этого будут решаться все остальные вопросы», — заключил он.
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