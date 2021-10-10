Путин: Сельское хозяйство — один из флагманов экономики России

Аграрный сектор — это один из флагманов российской экономики. Несмотря на пандемию коронавируса, страна по-прежнему занимает высокие позиции по сбору урожая зерновых и других культур, заявил Президент России Владимир Путин в видеопоздравлении к Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Он добавил, что в стране отмечаются позитивные тенденции в животноводстве, садоводстве, производстве органических продуктов. Все это было достигнуто усилиями российских аграриев вопреки пандемии Covid-19 и сложным погодным условиям.

«Благодаря вашей ответственной, напряженной работе в последние годы мы вышли на высокие рубежи по сбору урожая как по зерновым, так и по другим культурам. И уверенно держим эти позиции, что подтверждают и нынешние очень хорошие результаты. Они достигнуты, несмотря на сложное засушливое лето и непростую эпидемиологическую ситуацию», — отметил глава государства.

Он также добавил, что отечественный АПК, сохраняя верность традициям, постоянно внедряет новые технологии, не останавливаясь в развитии.

«Его продукция конкурентоспособна и на внутреннем и на внешнем рынке. Причем в экспорте растет именно доля продуктов с глубокой степенью переработки», — заключил Владимир Путин.