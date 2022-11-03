Путин — секретарям совбезов СНГ: Помогаете защитить граждан от внутренних и внешних угроз

Встреча секретарей совбезов государств СНГ помогает сверить часы по важнейшим направлениям обеспечения суверенитета и безопасности стран содружества и их граждан. Об этом, обращаясь к участникам X встречи в Москве, заявил Президент России Владимир Путин.

«Сегодня международная обстановка остается сложной и нестабильной. В этой связи важно в полной мере задействовать мощные аналитические, прогнозные ресурсы ваших структур для всестороннего анализа ситуации на пространстве СНГ и выявления потенциальных вызовов и рисков», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

Он отметил, что с учетом результатов таких встреч должны обновляться документы стратегического планирования, в особенности касающиеся антитеррора, информационной и биологической безопасности, противодействия экстремизму и нелегальной миграции.

«Уверен, что ваша встреча послужит укреплению системы коллективной безопасности СНГ, станет значимым этапом в плодотворной совместной работе на благо наших стран и народов», — заключил глава государства.