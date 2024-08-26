Путин: Сейчас правительство завершает работу над новыми национальными проектами

Сейчас Правительство РФ завершает работу над новыми национальными проектами, определяет механизмы взаимодействия всех уровней власти, партнёрства государства, общества, бизнеса и институтов развития. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства отметил, что на ближайшем Совете по стратегическому планированию власти рассмотрят подготовленные документы, обсудят, как это все организовать, во сколько обойдется их финансирование.

«Отдельно оценим, как каждое решение, мероприятие, поправки в закон, выделяемые средства в конечном счёте работают на достижение национальных целей развития», — сказал российский лидер.

Президент также подчеркнул, что в нацпроектах не должно быть никаких «пустышек», проходных, холостых пунктов для «галочки». Цель таких проектов – достигнуть реальных результатов, которые позитивно изменят жизнь россиян, заявил Путин.

«Повторю: реализуя наши планы, мы в первую очередь опираемся на положение дел в экономике, поскольку именно индустриальный, торговый, логистический, финансовый потенциал определяет ресурсные, бюджетные возможности государства, формирует средства, которые выделяются на ключевые, системно значимые задачи, на повышение благосостояния наших граждан», — обратил внимание Путин.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда».

29 февраля 2024 года, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».