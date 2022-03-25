Путин: Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ

Сегодня ряд западных стран пытается полностью «отменить» тысячелетнюю историю России и ее народ. Об этом на встрече с лауреатами премий для молодых деятелей культуры и деятелей в области литературы и искусства заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит», — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что публичный остракизм, бойкотирование, а иногда и замалчивание очевидных фактов и имен исторических и современных деятелей, которые не укладываются в современные шаблоны, «начались не вчера».

В пример он привел фильмы, снимаемые в Голливуде, по которым единственным победителем нацизма назывались США, а мужество и героизм, а также решающий вклад Красной Армии просто взяли и «отменили».