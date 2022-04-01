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Официальная хроника
1 апреля 2022  13:48

Путин сегодня проведет совещание Совбеза и ряд телефонных переговоров

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Президент России Владимир Путин сегодня проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и ряд телефонных переговоров, в том числе с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя московского Кремля Дмитрия Пескова.

«Сегодня у Путина несколько международных телефонных разговоров, продолжает диалог. Один из них будет разговор с Эрдоганом, мы это подтверждаем», — сказал Песков, добавив, что совещание с Совбезом состоится в середине дня пятницы.

#Владимир Путин
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