Путин сегодня проведет совещание Совбеза и ряд телефонных переговоров

Президент России Владимир Путин сегодня проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и ряд телефонных переговоров, в том числе с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя московского Кремля Дмитрия Пескова.

«Сегодня у Путина несколько международных телефонных разговоров, продолжает диалог. Один из них будет разговор с Эрдоганом, мы это подтверждаем», — сказал Песков, добавив, что совещание с Совбезом состоится в середине дня пятницы.