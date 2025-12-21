Путин сегодня проведет двусторонние встречи с Жапаровым и Лукашенко

Президент России Владимир Путин сегодня проведет двусторонние встречи с Президентом Киргизии Садыром Жапаровым и белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, его слова приводит «ТАСС».

Перед саммитом ЕАЭС состоятся две отдельные беседы: первая – с Жапаровым, вторая – с Лукашенко. После этого запланированы заседания в узком и расширенном форматах, а затем лидеры продолжат общение в неформальной обстановке. Представитель Кремля также отметил, что в этот период пройдут встречи и с другими странами СНГ.

Песков подчеркнул, что ежегодные саммиты ЕАЭС и СНГ традиционно длятся два дня и, несмотря на неформальный формат некоторых встреч, все они имеют серьезную субстантивную повестку с документами и решениями.

21-22 декабря Путин работает в Санкт-Петербурге, где пройдут заседание Высшего Евразийского экономического совета и традиционная предновогодняя встреча лидеров стран СНГ. Неформальные предновогодние саммиты Путин проводит с 2017 года.