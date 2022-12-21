Путин: Сегодня против России активно используется военный потенциал основных стран НАТО

Несмотря на то, что страны НАТО применяют против России свои военные возможности, задачи и цели спецоперации будут достигнуты. Об этом Президент РФ Владимир Путин сказал на итоговой коллегии Минобороны.

«Сегодня против России активно используется военный потенциал и возможности практически всех основных стран НАТО. Тем не менее наши солдаты, сержанты и офицеры сражаются за Россию мужественно и стойко. Уверенно, шаг за шагом решают поставленные задачи. И эти задачи будут, безусловно, выполнены. На всех территориях Российской Федерации, в том числе на новых территориях, будет обеспечена безопасная жизнь всех наших граждан», – заявил он.

По его словам, боевые возможностей Вооруженных сил страны увеличиваются постоянно. Глава государства подчеркнул, что этот процесс будет наращиваться.