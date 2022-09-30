Путин: Сегодня нам нужна консолидация всего общества

Сегодня нам нужна консолидация всего общества, и в основе такой сплоченности могут быть только суверенитет, свобода, созидание и справедливость. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в обращении на церемонии подписания договоров о присоединении к РФ ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Наши ценности – это человеколюбие, милосердие и сострадание, – сказал глава государства. – Сегодня мы сражаемся, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что Россия, наш народ, наш язык, нашу культуру можно взять и вычеркнуть из истории».

Свое выступление Путин завершил словами русского философа, писателя и публициста Ивана Ильина, которого назвал настоящим патриотом: «Если я считаю моей родиной Россию, то это значит, что я по-русски люблю, созерцаю и думаю, по-русски пою и говорю, что я верю в духовные силы русского народа. Его дух – мой дух, его судьба – моя судьба, его страдание – мое горе, его расцвет – моя радость».

По мнению Президента, в этих словах – «великий духовный выбор, которому более чем за тысячу лет российской государственности следовали многие поколения наших предков». Он подчеркнул, что сегодня этот выбор сделали граждане Донецкой и Луганской народных республик, жители Запорожской и Херсонской областей.

«Они сделали выбор – быть со своим народом, быть с родиной, жить ее судьбой, побеждать вместе с ней. За нами – правда. За нами – Россия», – заключил Путин.