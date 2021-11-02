news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
2 ноября 2021  11:18

Путин: Сегодня ФМБЦ по праву считается поистине уникальным научно-клиническим центром

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов ФМБЦ по случаю 75-летия Государственного научного центра Российской Федерации — Федерального медицинского биофизического центра имени А.И.Бурназяна. Поздравительный адрес опубликован сегодня на сайте Кремля. 

Путин отметил высочайших класс специалистов центра, которые «многое сделали для развития отечественной радиационной медицины и гигиены, разработки высокоэффективных препаратов и методов лечения опасных заболеваний». Особо Президент отметил вклад сотрудников центра в ликвидацию последствий радиационных аварий и катастроф.

«Сегодня ФМБЦ по праву считается современным, поистине уникальным научно-клиническим центром, настоящим лидером в высокотехнологичных областях медицины», — написал Путин.

Глубокого и искреннего признания, по мнению главы государства, является «приверженность благородным принципам милосердия и подвижничества».

Президент пожелал всему коллективу дальнейших успехов.

#владимир путин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное