Путин: Сегодня ФМБЦ по праву считается поистине уникальным научно-клиническим центром

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов ФМБЦ по случаю 75-летия Государственного научного центра Российской Федерации — Федерального медицинского биофизического центра имени А.И.Бурназяна. Поздравительный адрес опубликован сегодня на сайте Кремля.

Путин отметил высочайших класс специалистов центра, которые «многое сделали для развития отечественной радиационной медицины и гигиены, разработки высокоэффективных препаратов и методов лечения опасных заболеваний». Особо Президент отметил вклад сотрудников центра в ликвидацию последствий радиационных аварий и катастроф.

«Сегодня ФМБЦ по праву считается современным, поистине уникальным научно-клиническим центром, настоящим лидером в высокотехнологичных областях медицины», — написал Путин.

Глубокого и искреннего признания, по мнению главы государства, является «приверженность благородным принципам милосердия и подвижничества».

Президент пожелал всему коллективу дальнейших успехов.