Путин: Сегодня богатые традиции отечественной кооперации на селе возрождаются

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей IX Всероссийского съезда сельскохозяйственных кооперативов. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

«На протяжении многих десятилетий кооперация играла важную роль в хозяйственной жизни нашей страны», — отметил глава государства.

Он напомнил, что потребительские и производственные общества активно участвовали в заготовке, переработке и реализации сельхозпродукции, в торговом и бытовом обслуживании в сельской местности.

«Важно, что сегодня богатые традиции отечественной кооперации на селе возрождаются», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что кооперативное движение растет и вносит большой вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, укрепление позиций малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест.