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Сельское хозяйство
26 января 2022  17:20

Путин: Сегодня богатые традиции отечественной кооперации на селе возрождаются

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Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей IX Всероссийского съезда сельскохозяйственных кооперативов. Телеграмма размещена на сайте Кремля. 

«На протяжении многих десятилетий кооперация играла важную роль в хозяйственной жизни нашей страны», — отметил глава государства. 

Он напомнил, что потребительские и производственные общества активно участвовали в заготовке, переработке и реализации сельхозпродукции, в торговом и бытовом обслуживании в сельской местности.

«Важно, что сегодня богатые традиции отечественной кооперации на селе возрождаются», — подчеркнул Путин. 

Он отметил, что кооперативное движение растет и вносит большой вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, укрепление позиций малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест.

#Владимир Путин #кооператив
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