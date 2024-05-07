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Путин: Сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие
Буду делать всё необходимое, всё, что в моих силах, чтобы оправдать ваше доверие, использовать для этого все полномочия главы государства, которые закреплены в Конституции. Такое обещание дал Президент РФ Владимир Путин, произнося речь в честь инаугурации. Текст опубликован на сайте Кремля.
Он подчеркнул, что результаты этой работы в решающей степени зависят от единства и сплочённости всех россиян, от общего стремления приносить пользу Отечеству, защищать Родину и трудиться с полной отдачей.
«Сегодня, по сути, мы держим ответ перед нашей тысячелетней историей и нашими предками. Они брали, казалось бы, недоступные высоты, потому что на первое место всегда ставили Родину, знали, что достичь по-настоящему больших целей можно только вместе со своей страной и со своим народом, и создали мировую державу, наше Отечество, добились таких триумфов, которые вдохновляют нас и сегодня», – добавил Путин.
Также он отметил, что Россия уверенно смотрит вперёд, планирует своё будущее и реализует различные проекты и программы, цель которых – сделать развитие страны ещё более динамичным, еще более мощным.
«Мы единый и великий народ и вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь всё задуманное. Вместе победим!», – сказал в завершении речи глава государства.
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