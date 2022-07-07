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Официальная хроника
7 июля 2022  17:01

На встрече с «Лидерами России» Путин назвал главную задачу перспективной молодежи

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Главная задача, стоящая перед молодыми жителями России, – это повышение государственного суверенитета, завил Президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».

Путин выразил надежду, что свои таланты и умения победители конкурса направят на решение этой задачи. Повышение  суверенитета особенно важно в области новейших технологий, в области госуправления, так как «без нормального управления ни компания не может эффективно функционировать, ни государство эффективно работать», подчеркнул Президент РФ.

Он отметил, что многие победители конкурса прошлых лет стали руководителями регионов, возглавили города-миллионники, стали министрами, замминистрами или руководителями крупных компаний, а также обратил внимание, что некоторым лауреатам также уже были сделаны предложения по поводу работы.

Напомним, «Лидеры России» — это всероссийский конкурс, направленный на поиск перспективных и талантливых управленцев из всех регионов страны.

 

#лидеры россии #Владимир Путин
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