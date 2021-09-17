Путин считает необходимым углубление партнерства стран ШОС в экономической сфере

Президент РФ Владимир Путин отметил, что углубление партнерских связей стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в экономической сфере все еще очень актуально, сообщает РИА Новости.

«При всем особом внимании, которое сейчас требует необходимость парирования возникающих в нашем общем пространстве угроз, сохраняет свою актуальность целый пласт задач, традиционно стоящих на повестке дня государств-членов ШОС, а именно углубление партнерских связей в экономической и социальной сферах», – сказал российский лидер на заседании глав стран ШОС.

Путин принял участие во встрече в режиме видеоконференции.

14 сентября глава РФ в телефонном разговоре с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил о том, что вынужден соблюдать режим самоизоляции, о чем сообщало ИА «Татар-информ».