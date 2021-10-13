Путин: ОПЕК+ необходимо продолжить работу по «зеленой энергии»

Президент РФ Владимир Путин надеется, что после выхода добычи нефти на докризисный уровень ОПЕК+ непременно продолжит обсуждение повестки «зеленой энергетики». Об этом глава государства заявил на пленарном заседании «Российской энергетической недели», сообщает РИА Новости.

Глава государства обратил внимание на то, что между Россией и странами — участница ОПЕК сложились конструктивные отношения.

«Вот тот механизм, который создан — ОПЕК+, на мой взгляд, работает эффективно, в интересах всей отрасли и мировой энергетической системы. И полагаю, что и после того, как добыча выйдет на докризисный уровень, мы сможем продолжить эту работу в том числе и в рамках зеленой повестки», — отметил Путин.

Он подчеркнул важность обсуждения современной технологии добычи и использования углеводородного сырья и перехода к использованию водорода и других видов источников.

«Зеленой» называется возобновляемая энергия, получаемая из источников, которые являются возобновляемыми или неисчерпаемыми по человеческим масштабам.