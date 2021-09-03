Президент России назвал яркую черту дальневосточников

Президент РФ Владимир Путин назвал дух первооткрывателей отличительной особенностью жителей Дальневосточного региона России, сообщает РИА Новости.

«Дальневосточники в широком смысле этого слова — и прежние поколения, и сегодняшние, — это пионеры, первооткрыватели. Вы представляете, какую работу надо было проделать для того, чтобы осваивать эти территории, и какова она по масштабу», — отметил глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Он также обратил внимание на то, что и молодое поколение региона во многом проявляет себя, как и первопроходцы.

Путин подчеркнул, что «дух первооткрывателя, дух тех, кто идет вперед», — яркая черта всех дальневосточников.

Глава государства также обратился к администрации регионов и поблагодарил их за проделанную работу.

«Управленческие команды на Дальнем Востоке многое сделали для развития региона. Хочу поблагодарить за это губернаторов», — сказал Президент.

Восточный экономический форум проходит с 2 по 4 сентября в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что 3 сентября Путин в режиме видеоконференции дал старт открытию гелиевого хаба во Владивостоке.